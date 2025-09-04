La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha manifestado una “profunda preocupación” por la metodología y la amplia cobertura mediática de un reciente “Sondeo de opinión sobre percepciones en temas políticos e intención de voto en las elecciones presidenciales 2026 de Costa Rica”, realizado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), una entidad de la misma casa de estudios.

En dicho ejercicio se da una amplia ventaja en la intención de voto al verdiblanco Álvaro Ramos y al frenteamplista Ariel Robles, dejando muy atrás a la candidata oficialista, Laura Fernández.

Además, las personas que participación en el sondeo, la mayoría con estudios universitarios, dieron una calificación ampliamente negativa al presidente Rodrigo Chaves.

Mediante un oficio fechado el 3 de setiembre y firmado por su directora, Ericka Méndez Chacón, la Escuela de Estadística advierte que este tipo de estudios “debilita la confianza en los estudios de opinión pública en general y en particular los realizados por nuestra universidad”.

La carta fue dirigida a las Vicerrectorías de Investigación y de Acción Social, con copia al Rector y otras altas autoridades universitarias.

El cuestionamiento central se enfoca en el uso de muestras no aleatorias o no probabilísticas, como encuestas autoadministradas en línea o de participación voluntaria, que según la Escuela, tienen limitaciones extensamente documentadas que introducen sesgos significativos y comprometen la objetividad de los resultados.

Ramos y Robles podrían verse en segunda ronda según el sondeo.

Las fallas metodológicas señaladas

Según el documento, la metodología empleada por el CIOdD presenta graves deficiencias que impiden que sus resultados sean generalizables a la población costarricense. Entre las principales limitaciones se señalan:

• Falta de representatividad: La recolección de datos no aleatoria no garantiza que la muestra refleje las características de la población total. Como ejemplo concreto, la carta destaca que en el sondeo del CIOdD el 92% de los participantes contaba con educación universitaria, una cifra muy alejada del 22,8% reportado a nivel nacional por la Encuesta Nacional de Hogares.

• Sesgo de autoselección: Las personas que responden a estas encuestas pueden tener intereses particulares en el tema, lo que induce un sesgo en los resultados.

• Imposibilidad de cálculo de error: Al no conocerse la probabilidad de que cada persona sea incluida en la muestra, no se pueden calcular márgenes de error ni niveles de confianza precisos, elementos clave para medir la fiabilidad estadística de un estudio.

• Vulnerabilidad a la manipulación: No existen controles de calidad adecuados para verificar la identidad de los participantes o para evitar que una persona responda múltiples veces. La carta advierte sobre la existencia de “troles” y software que puede automatizar el llenado de formularios, como Selenium.

En contraposición, la Escuela de Estadística defiende el muestreo aleatorio como pilar de la investigación científica en encuestas. Este método garantiza que todos los individuos de la población tengan una probabilidad conocida de ser seleccionados, lo que reduce sesgos, permite generalizar conclusiones y calcular la precisión de los resultados. Se subraya que décadas de investigación han demostrado que el uso de muestras aleatorias es “esencial” para una extrapolación adecuada.

Consecuencias para la UCR y la sociedad

La Escuela de Estadística considera que presentar este sondeo como “científico” transmite una imagen equivocada de la seriedad y el rigor metodológico de la Universidad de Costa Rica, afectando su prestigio a nivel nacional y regional. Sostienen que estos estudios no solo generan desinformación, sino que menoscaban la confianza de la población en la ciencia y pueden inducir a “interpretaciones erróneas y decisiones mal fundamentadas” por parte de terceros.

Además, se cuestiona el objetivo científico de este tipo de sondeos, argumentando que “no aportan información relevante para la discusión pública” en un tema tan sensible como la intención de voto.

Peticiones concretas

Ante esta situación, la Escuela de Estadística ha solicitado a las autoridades universitarias una serie de acciones contundentes:

1. Una retracción por parte del CIOdD del sondeo presentado.

2. El compromiso del CIOdD de apegarse a las mejores prácticas de investigación en opinión pública en el futuro.

3. Que la Oficina de Comunicación Institucional (OCI) refuerce la vigilancia sobre los contenidos que se comunican desde la universidad, exigiendo rigurosidad académica.

4. Un llamado a todos los comités científicos y de investigación para que sean vigilantes de las buenas prácticas en el ejercicio científico y social.