Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Están sucediendo hechos fundamentales y vivimos escenarios de destrucción y guerra contrarios al Derecho Internacional que son realidades objetivas y enormes luchas hegemónicas y geopolíticas entre los grandes centros de poder militar, económico y alta tecnología a nivel mundial.

Costa Rica no escapa a esa realidad actual y, más allá de su pequeñez geográfica y de sus debilidades estructurales, tenemos que interiorizar y aceptar que somos un país estratégico y clave en el centro de las Américas. En dicho contexto, la activa participación del presidente Rodrigo Chaves y la presidente electa Laura Fernández, en la firma por el presidente Donal Trump de la Orden Ejecutiva denominada “Escudo de las Américas”, ha provocado toda clase de comentarios, algunos favorables y otros muy negativos.

Doy mi opinión:

1. Nadie puede ignorar las singularidades y diferenciaciones esenciales de nuestro país en América Latina. Hechos trascendentales como la abolición del ejército y la neutralidad activa y permanente en los conflictos militares, son decisiones nacionales vitales incorporadas, plenamente, a nuestro proyecto histórico democrático y a la política exterior y de seguridad de Costa Rica.

2. En las últimas décadas, la narcoactividad se ha transformado en un poderoso, brutal, violento y desestabilizador delito transnacional y una amenaza real a la soberanía de Costa Rica. Somos parte activa, bodega y el principal país exportador de cocaína hacia México, Estados Unidos y Europa,

3. Como país y desde el punto de vista de la seguridad nacional y ciudadana, hemos fallado en implementar, correcta y eficazmente, el artículo 12 de la Constitución Política y, por errores nacionales acumulados, atravesamos la peor crisis de seguridad ciudadana, sicariato, violencia criminal e inseguridad de nuestra historia.

4. La narcoactividad, además, nos ha convertido en un país consumidor de drogas y hemos dejado de implementar suficientes políticas públicas paralelas y necesarias en salud, educación, recreación, deporte y en combatir, en sus raíces, las causas sociales. Este es un problema integral y no solo de policía.

5. Costa Rica no puede sola contra estas mafias y la narcoactividad y este es un dato objetivo de la realidad. Necesitamos más “cooperación internacional” de todos los países involucrados en la “ruta de la droga”. Esto es diferente y nada que ver con la propuesta ahistórica y contraria al ser costarricense de un asesor jurídico de instalar bases militares extranjeras en el territorio nacional.

El camino costarricense… ha sido y debe seguir siendo siempre, negociar a base de principios, inteligencia y pragmatismo, acuerdos necesarios y específicos de “cooperación internacional”, con Estados Unidos, Europa y todos los países involucrados en la “ruta de la droga”, en defensa y reafirmación de la soberanía nacional y frente a las criminales mafias transnacionales de la narcoactividad.

¿Y usted qué opina?