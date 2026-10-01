Escorpiones se refuerza con ex morado y florense

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Escorpiones de Belén anunció la incorporación del experimentado volante costarricense Deyver Vega, quien se unirá al club por los próximos dos torneos.

“💪🏼 Experiencia, magia y goles para seguir construyendo nuestra historia. 🦂✨”

El mediocampista llega con una amplia trayectoria tanto en el fútbol nacional, donde jugó en Herediano y Saprissa, como internacional, incluyendo pasos por Europa. En Noruega defendió las camisetas del SK Brann, Vålerenga y Sandefjord, mientras que en Rumanía militó con el Politehnica Iași.

Vega aportará su experiencia y recorrido a un equipo que continúa reforzándose de cara a sus próximos desafíos. El jugador ya está listo para vestir los colores de Escorpiones y convertirse en una de las nuevas caras del conjunto de Belén.