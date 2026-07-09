Escorpiones o Guadalupe: Uno de ellos subirá a Primera

Luego de que Municipal Liberia perdiera oficialmente su licencia para competir en Primera División, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció que el cupo vacante se disputará en un partido único entre el recién descendido Guadalupe y Escorpiones, subcampeón de la Liga de Ascenso.

El presidente Osael Maroto, explicó la decisión. “La tomamos después de revisar las mejores prácticas internacionales y seguir también la recomendación que nos hace UNAFUT. Nunca nos había sucedido y tomamos la decisión con poco tiempo”, señaló.

La decisión no cayó bien entre todos los clubes involucrados. Aunque Escorpiones tendrá la oportunidad de pelear por el ascenso, su presidente, Juan España habló en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes, de 2 a 4 p.m. por la 92.3 F.M. y Extra TV. Afirmó que no comparte el criterio utilizado por la Federación. “No entendemos cómo, si deportivamente un club descendió a Segunda División, se le da una segunda oportunidad. No tiene mucho sentido a nivel de mérito deportivo. Pero el fútbol a veces no es justo y ahora nos toca demostrar en la cancha por qué fuimos líderes de la tabla general y por qué merecemos estar en Primera División”, manifestó.

La otra voz crítica fue la del presidente de Jicaral, Roy Barrantes, quien lamentó que su equipo quedara fuera de la discusión pese a que, según aseguró, UNAFUT había respaldado otra propuesta. “La UNAFUT unánimemente había votado a favor de un repechaje entre Escorpiones y Jicaral. Todo apuntaba a que esa sería la decisión, pero no fue así.

El señor Alex Chacón, miembro del comité director, que forma parte de la Liga de Ascenso, le dio un espaldarazo a la propia liga”, afirmó.

Barrantes fue más allá y aseguró que la resolución obedeció a intereses ajenos a lo deportivo.

“Creo que, en vez de prevalecer el aspecto deportivo, prevaleció el aspecto más económico y político que otra cosa”, indicó.

Este medio intentó conocer la posición de Guadalupe FC sobre la decisión del Comité Ejecutivo; sin embargo, al cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta del club, pese a hacerle varias llamadas.

El repechaje estaría programado para el fin de semana del 19 de julio, en un estadio neutro que tenga las condiciones para albergar el VAR.