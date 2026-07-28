Escorpiones no jugarán en Belén

El equipo Escorpiones de Belén no jugará sus partidos de Primera División en el estadio del Polideportivo del cantón número 7 de la provincia de Heredia.

La dirigencia había indicado que debían poner nuevas luces y además cambiar la cancha sintética. Además, trasciende que estaría en revisión el contrato con la Municipalidad, pues al parecer ya venció.

Es por esto por lo que decidieron jugar en el estadio Rafael Bolaños, el cual se ubica en La Plywood de Alajuela, dentro del Complejo Deportivo Wílmer “El Pato” López.

El primer juego en el que los belemitas serán locales está para la fecha 3, cuando el sábado 8 de agosto reciban al Municipal Pérez Zeledóna las 6 de la tarde.

En la fecha uno, no jugaron, pues debían visitar a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez y ese encuentro no se programó por deudas de los norteños. En la fecha 2 se miden este sábado, a las 8 de la noche, ante Liga Deportiva Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto.