Escorpiones hace historia y se impone por la mínima ante Saprissa

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Escorpiones de Belén logró el triunfo más importante de su corta historia en la Primera División tras imponerse 1-0 al Deportivo Saprissa.

Los morados iniciaron dominando las acciones, con manejo de la pelota y sin sufrir en zona baja.

Al 15’ tuvieron la primera ocasión de peligro por medio de Newton Williams. El panameño tomó el balón desde fuera del área, remató de pierna derecha, pero el guardameta Jhonny Álvarez logró salvar la portería de los de casa.

A pesar de eso, fueron los belemitas quienes abrieron el marcador al 34’ en una combinación, casualmente, de dos exjugadores de Saprissa.

Belemitas logran un valioso triunfo.

Deyver Vega envió un centro desde el vértice de la derecha y John Jairo Ruiz conectó un cabezazo que dejó sin respuesta a Madriz.

Los tibaseños estuvieron a punto de abrir la cuenta tras un contragolpe comandado por Orlando Sinclair, quien eligió de manera errónea, pues intentó definir con un “sombrerito” en lugar de darle el balón a su compañero Luis Paradela, quien estaba sin marca.

Los minutos pasaron, pero Álvarez se transformó en una verdadera pesadilla para Saprissa, pues este domingo tapó todo lo que le llegó.

Al final, el marcador no se movió y Escorpiones saca tres puntos de oro. Si bien, todavía siguen en el último lugar, rompieron todas las quinielas y se dejan una victoria que va directamente a los libros de su historia y del balompié nacional.