Escorpiones golea a Pérez Zeledón y manda a Herediano al sótano

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Escorpiones de Belén dio un golpe importante en la lucha por salir del fondo de la tabla al derrotar 1-4 a Municipal Pérez Zeledón en el Valle de El General, resultado que le permite abandonar momentáneamente el último lugar del campeonato.

Los belemitas golpearon temprano y encontraron la ventaja al minuto 15, cuando Deyver Vega apareció para poner el 0-1 y encaminar a su equipo hacia una victoria que terminaría siendo contundente.

Escorpiones aprovechó el desconcierto de los locales y seis minutos después volvió a celebrar. Danilo Pimpinati apareció al 21′ para marcar el 0-2 y poner contra las cuerdas a Pérez Zeledón.

Los generaleños reaccionaron rápidamente y Mauricio Núñez consiguió el descuento al 27′, devolviendo algo de esperanza a los locales. Sin embargo, la alegría duró muy poco.

Apenas dos minutos después, Pimpinati volvió a aparecer para marcar el 1-3 y devolverle a Escorpiones una ventaja de dos goles.

La situación se complicó todavía más para Pérez Zeledón al minuto 32, cuando Alejandro Porras vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos durante buena parte del encuentro.

Con la superioridad numérica, Escorpiones manejó el partido durante el complemento. La segunda mitad tuvo pocas emociones y el marcador parecía sentenciado, pero José Rodolfo Montiel apareció al 86′ para poner el 1-4 definitivo.

Por si fuera poco, Pérez Zeledón terminó con nueve jugadores, luego de que Barlon Sequeira fuera expulsado al minuto 89, en una noche para el olvido para los generaleños.

Con este triunfo, Escorpiones alcanza los tres puntos y sale momentáneamente del último lugar de la tabla, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Alajuelense y Herediano.

El resultado provoca que el conjunto florense pase, de manera provisional, a ocupar el último puesto del campeonato, aunque esta misma noche tendrá la oportunidad de abandonar esa posición cuando visite a la Liga.