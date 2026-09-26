Escorpiones ficha a defensor con pasado en fútbol argentino

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Escorpiones de Belén anunció la incorporación del defensor colombiano Carlos Ordóñez, quien llega al equipo para reforzar la zaga de cara a los próximos dos torneos.

El futbolista, de 24 años y 1,86 metros de estatura, cuenta con experiencia en el fútbol colombiano y argentino, además de haber formado parte de procesos de la Selección Colombia Sub-23.

Ordóñez pasó por las filas de Envigado y Newell’s Old Boys, y ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol costarricense, donde se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico de Escorpiones.

El club confirmó que el defensor ya está listo para incorporarse al plantel y defender los colores azul y amarillo durante los próximos dos torneos.