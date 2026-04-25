Escorpiones es el primer clasificado a semifinales

La Liga de Ascenso del fútbol costarricense ya está con los juegos de vuelta de los cuartos de final. El primero en clasificar a semifinales es el equipo Escorpiones de Belén, al derrotar en casa a Santa Cruz 4-1, lograr un 5-2 global y meterse de lleno a la otra fase. El juego se desarrolló la noche de este viernes en el Polideportivo de Belén. En el primer enfrentamiento habían quedado 1 a 1 en tierras guanacastecas.

Dos juegos domingo

y uno será el lunes

La programación sigue este domingo a las 11 de la mañana cuando Jicaral recibe a Consultants en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. La serie va 1-1. Horas más tarde, a las 2 p.m. en el estadio de Finca Damas, Quepos Cambute se medirá a Uruguay de Coronado. La serie va muy adelantada en favor de los quepeños, quienes en Coronado sacaron un 2-5. Para lunes a las 7 p.m. queda al cotejo entre Inter San Carlos y Pitbulls, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Los barbareños cayeron 1-2 en la ida. Luego vienen las semifinales y finales. El ganador de este semestre se mide al campeón del Apertura, el Inter San Carlos, en una final a dos cotejos. Si vuelven a ganar los norteños de inmediato serán declarados el nuevo equipo de la primera división costarricense.