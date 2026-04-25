Escorpiones es el primer clasificado a semifinales

En la Liga de Ascenso

Johan Venegas no se vestirá de morado.

La Liga de Ascenso del fútbol costarricense ya está con los juegos de vuelta de los cuartos de final. El primero en clasificar a semifinales es el equipo Escorpiones de Belén, al derrotar en casa a Santa Cruz 4-1, lograr un 5-2 global y meterse de lleno a la otra fase. El juego se desarrolló la noche de este viernes en el Polideportivo de Belén. En el primer enfrentamiento habían quedado 1 a 1 en tierras guanacastecas. 

Dos juegos domingo
y uno será el lunes

La programación sigue este domingo a las 11 de la mañana cuando Jicaral recibe a Consultants en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. La serie va 1-1. Horas más tarde, a las 2 p.m. en el estadio de Finca Damas, Quepos Cambute se medirá a Uruguay de Coronado. La serie va muy adelantada en favor de los quepeños, quienes en Coronado sacaron un 2-5.  Para lunes a las 7 p.m. queda al cotejo entre Inter San Carlos y Pitbulls, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Los barbareños cayeron 1-2 en la ida. Luego vienen las semifinales y finales. El ganador de este semestre se mide al campeón del Apertura, el Inter San Carlos, en una final a dos cotejos. Si vuelven a ganar los norteños de inmediato serán declarados el nuevo equipo de la primera división costarricense. 