Escorpiones asciende desde la mesa

El repechaje por el último boleto a la primera división no se jugará. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó que Escorpiones de Belén ascendió automáticamente luego de que Guadalupe FC incumpliera con uno de los requisitos establecidos en el Reglamento de Licencias.

Como parte del proceso previo al compromiso programado para este sábado, el Comité de Licencias revisó la situación de ambos clubes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.

Tras la verificación, la organización determinó que los guadalupanos no se encuentran al día con sus obligaciones ante la CCSS, situación que provocó la aplicación del reglamento vigente.

De esta manera, la FCRF otorgó una victoria administrativa de 3-0 a favor de los belemitas, resultado que le concede el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol costarricense para la temporada 2026-2027. Con esta resolución, el partido de promoción quedó oficialmente cancelado, por lo que el Estadio Alejandro Morera Soto no albergará el compromiso que definiría al décimo club de la Primera División.

Asimismo, la Fedefutbol informó que todas las personas que adquirieron entradas para el encuentro recibirán el reintegro del 100% del monto pagado, el cual será depositado en la misma tarjeta utilizada durante la compra a través de la plataforma SpecialTicket.net.

De esta forma, Escorpiones llega por primera vez a la máxima categoría del fútbol nacional sin necesidad de disputar el repechaje.

El equipo se mostró feliz por este hecho y lo expresó en sus redes sociales. “Hoy celebramos mucho más que un ascenso. Celebramos el esfuerzo, la perseverancia y el sueño de toda una familia. Este logro pertenece a cada jugador, entrenador, colaborador, aficionado y, especialmente, a todos los niños y jóvenes de nuestras Divisiones Menores, quienes nos recuerdan cada día por qué vale la pena creer y trabajar con pasión. Gracias a todos los que caminaron junto a nosotros. Este es solo el comienzo de una nueva historia. ¡Porque Escorpiones, Escorpiones nunca se rinde!”