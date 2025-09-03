El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) celebrará este miércoles 3 de setiembre el acto oficial de juramentación de la delegación nacional que participará en los X Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de Nivel Primario, los cuales se llevarán a cabo en Nicaragua del 10 al 16 de setiembre próximos.

La ceremonia de juramentación se realizará en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional, a partir de la 1:30 p.m., y contará con la participación de autoridades deportivas, representantes del Ministerio de Educación Pública, entrenadores, familiares y otros invitados especiales, quienes se unirán para brindar su apoyo a los jóvenes atletas que representarán a Costa Rica en este importante evento regional.

La delegación costarricense estará compuesta por un total de 190 personas, entre atletas, entrenadores, delegados y personal de apoyo. De ese grupo, 124 son niños y niñas que competirán en disciplinas como kids athletics, ajedrez, minibaloncesto, fútbol 7, gimnasia artística, natación, tenis de mesa y minivoleibol. Estos estudiantes provienen de distintas regiones del país, habiendo sido seleccionados tras un proceso clasificatorio a nivel nacional. Está previsto que la delegación parta hacia la capital nicaragüense el miércoles 10 de setiembre, realizando el traslado por vía terrestre. Las competencias se desarrollarán del jueves 11 al lunes 15, y el regreso a suelo costarricense está programado para el martes 16.