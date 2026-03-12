Juan Diego Córdoba Leandro

Marcos Escoe regresó de préstamo a Pitbulls FC luego de su paso por el Saprissa. Su ficha es del conjunto morado y pasa a Liga de Ascenso para retomar nivel.

En entrevista con Grupo Extra, comentó su sueño. “Aún tengo préstamo con Pitbulls y aquí estoy haciendo las cosas bien. Claramente me encantaría volver a Saprissa”.

“Nunca dudé”

Marcos explicó que nunca dudó de él. “No me lo esperaba, fue así de improviso. Me puse muy feliz por estar en el equipo más grande del país y el mejor de Centroamérica. Quería aprovechar la oportunidad, me sentía listo, nunca dudé de mis capacidades. Sé lo que soy capaz de hacer”.

Escoe expresó que al jugar con los tibaseños siempre hay presión y que nunca leyó las críticas en redes sociales. “Hay mucha presión, por ser el equipo más grande y la afición también juega un papel muy importante. No le he dado mucha mente la verdad, yo me enfoco en lo mío y trato de escuchar los buenos comentarios”.

Asegura que volver a Pitbulls es la mejor opción ya que en el Saprissa no tuvo la regularidad deseada. “Para mí ha sido súper bien, un equipo que me abrió las puertas, que ha confiado en mí desde el día uno y es una familia. Aquí todos nos llevamos súper bien y estamos haciendo las cosas de la mejor manera.

En Saprissa estaba teniendo tanta oportunidad como a uno le gustaría y sentía que no estaba jugando lo que a mí me hubiera gustado jugar. Entonces aquí ya puedo volver a agarrar el nivel que tenía antes, agarrar el ritmo y tratar de volver de la mejor manera”.

“Yo me siento bien, me siento contento también, aquí jugando y con ganas de seguir mejorando día con día. Lograr el ascenso con Pitbulls, porque es donde estoy ahorita y volver con un buen nivel al Saprissa”.

El apoyo de su hermano

Su hermano Mynor Escoe siempre ha sido un gran apoyo en la vida de Marcos y está contento de que haya fichado con Saprissa. “Me dijo que siempre esté tranquilo, que me apoye mucho en la familia y en personas que me van a ayudar para seguir adelante, él siempre ha sido una guía y un ejemplo para mí. Cuando fiché por el Saprissa lo tomó bien claramente, él quiere que haga las cosas mejor que él, que lo supere en todos los sentidos de la palabra. Él nunca sentía ningún tipo de envidia o molestia, es mi hermano y él creo que está más feliz que yo”.

Marcos Escoe termina el préstamo con Pitbulls en diciembre y tiene como objetivo volver con un gran nivel al Saprissa y lograr el ascenso con Pitbulls a la máxima categoría.