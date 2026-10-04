Esclarecen trágica muerte de bebé en Aserrí

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Una bebé de menos de un año falleció la noche del sábado en el sector de Salitrillo de Aserrí, San José, tras una alerta de emergencia generada a las 11:32 p. m.

De acuerdo con el reporte oficial sobre la atención del incidente, al llegar las unidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), un médico presente en el lugar certificó el fallecimiento del menor.

Según lo manifestado por el profesional de salud durante la intervención, la niña aparentemente presentaba complicaciones o problemas de salud preexistentes, lo cual descartaría un posible golpe contundente.

En los reportes preliminares de los cuerpos de socorro, Cruz Roja abordó a la menor con “una herida abierta en la frente y coloración azulada en la piel, asociada a la falta de oxígeno en la sangre”.

Pese a las maniobras y la intervención de los paramédicos, se confirmó que la niña no presentaba signos vitales.

Agentes del OIJ asumieron la escena para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.