Escats abrirá el concierto de Sin Bandera

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La banda costarricense Escats será la encargada de abrir el concierto del dúo Sin Bandera en Costa Rica. El espectáculo que se realizará el próximo 11 de abril en el Anfiteatro Imperial Parque Viva.

La agrupación nacional calentará el ambiente antes de la presentación de los intérpretes de baladas románticas que regresan al país con su gira.

Foto: Redes sociales

“Estamos muy felices por recibir la noticia de que somos los invitados para compartir con Sin Bandera este gran concierto. Es una banda que nos gusta muchísimo porque es muy importante en Latinoamérica y tiene un estilo muy parecido al nuestro, que es la balada pop”, comentó.

Para Escats no será la primera vez compartiendo escenario con el reconocido dúo. La banda nacional ya había sido telonera de Sin Bandera en 2007, cuando los artistas realizaron en Costa Rica parte de los conciertos de su gira de despedida antes de separarse.

“Hemos recibido muchos mensajes muy bonitos de gente que está feliz de que vayamos a estar en el concierto. Incluso hay personas que nos han escrito diciendo que ahora les llama más la atención ir al show. Eso es muy lindo y lo agradecemos mucho”, agregó.

Aún hay entradas para el evento disponibles a través de la página de publitickets.com.