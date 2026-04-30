Desde la Corporación Ganadera (Corfoga) reportaron una escasez de animales que llegaron a subastas y plantas de sacrificio durante la semana ante la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que impone la obligatoriedad del areteo.

La medida limita la movilización y comercialización del ganado que no esté registrado de forma individual.

“Ha sido una semana difícil. El lunes no se dieron tantas situaciones porque todavía se movieron animales el domingo sin arete que aún estaban a derecho y llegaron a las plantas de sacrificio. Cuando vemos el tema de subastas, los reportes que nos llegan es que, efectivamente, la afluencia de ganado es muy poca”, indicó Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga.

En algunas zonas del país las cabezas de ganado presentes a las subastas correspondían a un 15% de lo acostumbrado. Obando detalló que en Pérez Zeledón llegaron 100 animales, cuando el promedio previo al areteo era de 800 ejemplares.

En Guápiles la situación fue aún más crítica, ya que llegaron 8 cabezas de ganado cuando el volumen normal era cercano a los 300 animales.

“Hay una escasez de animales areteados y esto complica la movilización normal. Hay una afectación en las plantas porque están recibiendo un 30% de lo que deberían recibir. Las subastas son el lugar en el cual se dan los movimientos de animales para pasarlos a los diferentes estratos productivos. Hay gente que produce terneros, otros los desarrollan y algunos se dedican al proceso de engorde”, explicó Obando.

De igual forma, agregó que la exportación y el abastecimiento en las carnicerías se podría ver afectado en el largo plazo si no se busca una medida correctiva, lo que afectaría el recurso económico del sector y los precios en el mercado interno.

Durante el 2025, las ventas internacionales alcanzaron las 37 mil toneladas de carne bovina, mientras que el consumo nacional es cercano a los 13 kilogramos por persona.

Con corte al 27 de abril, el MAG reportó 669 mil cabezas de ganado registrado en el sistema, equivalentes a un 45,5% del total de animales en el país.