Escándalo en Senegal: Médico de la Selección era ginecólogo

Una revelación realizada por la Federación Senegalesa de Fútbol sacudió al fútbol internacional y generó sorpresa tras el Mundial 2026.

El presidente de la Federación, Abdoulaye Fall, confirmó en conferencia de prensa que el doctor Fédior, quien fue el médico de la selección nacional durante los últimos 10 años, incluido el reciente Mundial, no contaba con la formación académica especializada en medicina deportiva.

Según explicó el jerarca, el profesional es ginecólogo en formación y esa situación terminó afectando la confianza de los futbolistas.

“Nuestro médico no tiene la formación académica para apoyar a nuestros atletas. Esto es algo que descubrí bastante tarde, porque el Dr. Fédior es ginecólogo en formación. Por lo que me contaron, los jugadores no tenían confianza en el apoyo que estaban recibiendo“, declaró Fall.

El doctor Fédior acompañó a la selección senegalesa durante una década y formó parte del cuerpo médico que estuvo presente en el Mundial 2026, donde el combinado africano alcanzó los octavos de final antes de quedar eliminado.

Por ahora, la Federación Senegalesa no ha informado si el médico continuará en el cargo ni ha anunciado cambios oficiales en su departamento médico. Sin embargo, las declaraciones de su presidente ya dieron la vuelta al mundo y aumentan la presión para que la entidad tome decisiones en las próximas horas.