Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

En un hecho digno de una película de espionaje corporativo, la firma de inteligencia artificial OpenAI confirmó este martes que descubrió un sofisticado dispositivo de grabación oculto dentro de una de sus oficinas principales, lo que desencadenó la intervención inmediata de las autoridades federales de Estados Unidos.

A través de un comunicado oficial publicado por su cuenta de prensa, la compañía detalló que utilizó sus propios modelos de IA para analizar las características del dispositivo e investigar su procedencia.

Esta auditoría interna permitió determinar que un empleado de la propia empresa había instalado el micrófono oculto apenas unos días atrás.

Intervención del FBI y despido inmediato

Tras identificar al presunto responsable, la gigante tecnológica remitió el caso al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Agentes federales y fiscales actuaron con rapidez y concretaron la detención del individuo en las últimas horas.

“Remitimos el asunto al FBI, y estamos agradecidos a los agentes y fiscales que actuaron rápidamente para realizar un arresto. La investigación del FBI está en curso y continuaremos apoyando su trabajo”, comunicó OpenAI.

La empresa confirmó que el colaborador involucrado fue despedido de inmediato. Asimismo, tras realizar una revisión de seguridad, la compañía aclaró que, hasta el momento, no hay indicios de que el sujeto haya accedido o extraído indebidamente los pesos de los modelos de IA, el código fuente ni los datos confidenciales de los clientes.

La IA como herramienta contra amenazas de seguridad

El caso pone de relieve la creciente tensión en torno a la seguridad de la propiedad intelectual en la industria tecnológica avanzada.

“Tomamos en serio la protección de nuestra tecnología, datos y personas, y como un asunto de importancia nacional. Nuestro programa de seguridad está diseñado para proteger contra una amplia gama de actores de amenazas, desde riesgos internos hasta ciberdelincuentes y estados-nación”, enfatizó la organización, destacando este incidente como un ejemplo clave de cómo la propia inteligencia artificial puede ayudar a neutralizar amenazas complejas de seguridad interna.