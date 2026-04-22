Escándalo en Italia: Futbolistas involucrados en fiestas

El fútbol italiano vuelve a estar en el radar de la polémica nuevamente. Una red en la ciudad de Milán organizaba fiestas exclusivas para futbolistas de la Serie A, donde además de lujo y alcohol, ofrecían servicios sexuales.

Según la investigación, más de 50 jugadores de clubes como el Inter y AC Milan, instituciones deportivas más emblemáticos de la zona, así como otros clubes de la primera división, participaban en estos encuentros que iniciaban en bares y terminaban en hoteles. Incluso, algunos consumían “gas de la risa”, una sustancia no detectable en controles antidopaje.

El negocio generó más de un millón de euros, cantidad embargada por La Guardia di Finanza, el cuerpo militar italiano encargado por el Ministro de Economía y Finanzas. Asimismo, este ente ya puso a cuatro personas bajo arresto domiciliario, acusadas de explotación de la prostitución.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra