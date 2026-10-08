Escalada en Costa Rica: un deporte de proyección internacional

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Hasta hace unos años, la escalada se veía como una actividad para algunos valientes que querían desafiarse a sí mismos, sin embargo, las cosas han cambiado.

Lo que comenzó hace 25 años de la mano de Julio Arce, hoy ya tiene diferentes exponentes costarricenses que quieren destacar más allá de nuestras fronteras.

Actualmente, nuestro país cuenta con varios exponentes de alto calibre, entre ellos, Tomás Casas, quien ya sabe lo que es representar al país en este deporte.

“Ha sido un mentor. Me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida competitiva y también personal. Dejé de ver el nivel internacional como algo lejano y empecé a verlo como una referencia de hacia dónde puedo llevar mi proceso”, comentó.

Su participación en una Copa del Mundo le permitió comprobar directamente el nivel de los mejores atletas del planeta.

Tomás Casas es de los mejores exponentes costarricenses de este deporte.

Arce vivió en España y allí pudo entrenar en un ambiente de alto rendimiento. Esa experiencia le permitió iniciar Grupo Eskalar, un proyecto en Costa Rica para quienes quieran iniciar en esta disciplina.

“Mi verdadero sueño es que las nuevas generaciones con las que estamos trabajando actualmente hayan asumido ese lugar y sean ellas quienes lleven la escalada costarricense hacia un nivel que nosotros quizá ni siquiera podemos imaginar”, manifestó.

La incorporación al programa de los Juegos Olímpicos marcó un punto de inflexión para una disciplina que durante décadas trabajó por alcanzar ese reconocimiento.