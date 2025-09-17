Si usted es dueño de una Pyme tiene a disposición una herramienta que podría interesarle: la primera tarjeta de débito de marca compartida entre una Cámara de Comercio y una entidad financiera.

La iniciativa nació de la alianza entre la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago y la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), y se convierte en un precedente nacional al combinar, en un solo producto, las funciones financieras de una tarjeta con beneficios de formación, acompañamiento y acceso a redes empresariales.

Emitida por Mastercard, la tarjeta ofrece seguridad en transacciones dentro y fuera del país, pero lo que más la distingue es que incorpora servicios diseñados para fortalecer a pequeñas y medianas empresas, consideradas motor de la economía local.

El objetivo no se limita a facilitar pagos, sino a generar un círculo virtuoso en el que comercios, empresarios y entidades financieras trabajen en conjunto para mejorar la competitividad de la provincia.

Según explicaron los organizadores, la propuesta busca atender una necesidad concreta y es que las empresas tengan más y mejores herramientas para enfrentar los retos de la digitalización, el acceso a financiamiento y la gestión empresarial.

De ahí que esta tarjeta no sea solo un producto financiero, sino una puerta de entrada a programas de capacitación, descuentos y oportunidades de networking (un espacio de establecer y cultivar relaciones profesionales mutuamente beneficiosas).

Como parte del lanzamiento, la primera tarjeta fue entregada a la empresa La Cadena Comercial Cartaginesa, un gesto simbólico que resalta el papel protagónico de las pymes en el desarrollo económico de Cartago y que muestra cómo este producto busca integrarlas en un ecosistema empresarial más dinámico y sostenible.

Si usted es emprendedor o empresario afiliado a la Cámara de Comercio de Cartago, puede consultar sobre cómo obtener la tarjeta y cuáles beneficios aplicarían para su negocio.

Esta combinación de servicios financieros y de acompañamiento empresarial abre nuevas posibilidades para crecer, innovar y consolidarse en el mercado.