El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, calificó como una “novela” la acusación presentada por la Fiscalía en el juicio por el caso de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Es una historia inventada, donde se plantea que existe un plan delictivo, que yo formo parte de él, y luego se incluye mi nombre sin ninguna prueba. No aparezco en nada; los hechos ocurrieron antes de mi gobierno”, declaró Rodríguez.

La Fiscalía sostiene que existió un plan para crear un fondo económico con recursos provenientes de primas de reaseguros, administrado de forma discrecional por un exfuncionario del INS.

Según las fiscales, los hechos iniciaron en 1997, un año antes de que Rodríguez asumiera la presidencia.

El plan habría buscado colocar a Cristóbal Zawadzki como presidente del INS durante su administración, con el

objetivo de que Acuña Prado controlara un fondo paralelo supuestamente destinado a capacitación, pero que en realidad habría sido utilizado para otros fines.

Las fiscales leyeron la acusación durante el inicio del debate.

Rodríguez insistió en que se trata de una persecución política tras su gestión con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y su posterior llegada a la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Era el cargo más alto que ha ocupado un centroamericano. Se intentó frenar ese proceso y luego vino la inercia judicial que nos tiene hoy aquí”, expresó el exmandatario, quien confía en que la Fiscalía no podrá demostrar su participación y espera que el caso se cierre sin apelaciones.

Viajes, viáticos y regalías

Una de las principales acusaciones es que Acuña Prado, también subgerente de una agencia de viajes, habría recibido pagos provenientes de las primas de reaseguros de las empresas involucradas en el supuesto plan. La Fiscalía detalló que entre 1999 y 2002 se manejaron de forma discrecional cerca de 1,4 millones de dólares en presupuestos de capacitación.

“Se realizaron pagos para viajes a México y Estados Unidos. Estas capacitaciones, promovidas por Acuña y Zawadzki, eran en realidad viajes recreativos para ellos y sus esposas, financiados con fondos de corredores”, explicó la fiscal Johana García.

La acusación sostiene que los imputados se coordinaron con corredores de seguros para establecer una cuenta paralela de capacitación, mediante la cual funcionarios públicos habrían recibido beneficios personales.

Miguel Ángel Rodríguez Expresidente de la República “No hay duda de que hubo una persecución. La Sala Constitucional declaró que el espectáculo que se montó a mi regreso al país fue una violenta violación a mis derechos”.