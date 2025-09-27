Madrid, (EFE). – Un magistral Atlético y un no menos estelar Julián Álvarez enterraron la crisis del equipo rojiblanco y se llevaron por delante al líder, el Real Madrid, con un triunfo de categoría. El delantero, genial, levantó un partido que se le puso cuesta arriba al Atlético cuando Guler firmó el 1-2. Entonces surgió el argentino, otra vez estelar como ante el Rayo Vallecano, para anotar dos tantos, después del 2-2 de Sorloth, que encaminaron una goleada de prestigio y que cerró Griezmann con un 5-2 histórico.

Otra vez fiel a su historia, a su genética, el Atlético fue capaz de lo más difícil y después de un comienzo de temporada nefasto, a la séptima pegó un puñetazo en la mesa con una victoria contundente, de casta, ante el rival de la capital en un encuentro en el que goleó al Real Madrid (5-2) por juego, coraje y corazón.

Llegó el 1-0. Giuliano centra al área y Le Normand conecta un cabezazo que bate a Courtois. El tanto hacía justicia a lo visto. Eran los mejores minutos del Atlético. Pero surgió Mbappé, su indiscutible estrella para de la nada hacer el tanto del empate. Servicio de Guler, despiste de Lenglet y el francés enfila a Oblak para batirle de disparo cruzado. 1-1. Minuto 25.

Si duro era el castigo para los de Simeone, Guler se encargó de remontar poco después. Tremendo el error de Le Normand en un mal despeje de cabeza, balón para Vinicius, que recorta dentro del área al propio Le Normand y a Llorente y cede a Guler, muy cerca del punto de penalti, para que bata a Oblak. (1-2 m. 37).

El golpe no amedrentó al Atlético. Otra vez intenso, colgando balones al área del Real Madrid, con sus centrales inseguros. El VAR le anula un tanto a Lenglet por mano hasta que irrumpe Sorloth. Fantástico el centro de Koke buscándole y no menos espectacular el cabezazo del noruego (2-2). De liberación el festejo del delantero.

Los jugadores del Atlético de Madrid Antoine Griezman, Koke y Giuliano saludan al público tras su victoria 5-2 en el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

A los cuatro minutos de comenzada la segunda parte Guler levanta mucho la pierna dentro del área y golpea en la cabeza a Nico. Penalti. Lanza Julián Álvarez y gol. 3-2 y explosión en la grada. El Atlético era mejor. Tuvo Sorloth la sentencia, pero volvió a fallar lo más fácil y Julián volvió a frotar la lámpara mágica. Falta al borde del área y golazo del argentino. 4-2, minuto 63.

Fue entonces cuando el Atlético cedió la pelota. Ya había que dejar pasarlos minutos hasta el final. Y lo hizo con solvencia, sin sufrir, moviendo el balón con calidad hasta que todavía tuvo Griezmann tiempo de anotar el quinto para firmar una goleada histórica, incontestable, de calidad y de orgullo, ante el delirio de un estadio entregado y que se vuelve a ver en la lucha por la liga.