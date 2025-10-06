Viene el partido trascendental entre Honduras y Costa Rica, este jueves en San Pedro Sula. Será de vida o muerte, debemos sumar de a tres sí o sí.

El entorno será complicado, adverso, infernal. Hay que meter pata y quién mejor que el exjugador Mauricio Montero “El Chunche”, para desmenuzar lo que nos espera en San Pedro Sula.

¿Qué tipo de juego será?

Será un arranque fuerte de Honduras, para tratar de buscar el gol rápido y después tener el control. Será un ambiente hostil desde que se llega hasta que se termina el partido. Debe tener esa preparación antes de saber lo que se va a topar desde que se llega. Ya en el aeropuerto empiezan las cosas. Hay que ir preparado porque es una guerra deportiva y será hostil hasta que termine.

¿Pesa mucho lo mental y el entorno?

Sí. Este equipo es muy joven y creo que no ha vivido cosas así, excepto cuando se ha jugado en Panamá. Todo va a estar en contra y hay que ir preparados mentalmente, saber a lo que se va.

¿Cuál es el mejor consejo que se puede dar?

La preparación debe venir de la gente mayor, de los de experiencia, junto al entrenador y el cuerpo técnico. Es saber que van a una guerra y estar preparados. Hay que estar atentos, no responder y quitarles la bola, porque les duele mucho eso.

¿Qué le parece los llamados de Celso Borges y Kendall Waston?

Es que ellos han vivido todo eso y pasan por buen momento. Además, son importantes en el manejo que se le puede dar al camerino. No sé si van a jugar desde el arranque, pero cuando los necesiten van a responder. Para mí lo principal es saber a lo que se va.

¿Recuerda un juego difícil en Honduras?

Una vez con la Liga tuvimos un broncón contra el Olimpia. Duramos entre 6 y 8 horas para salir del estadio porque nos estaban esperando afuera. Al final siempre nos esperaron y nos quebraron los vidrios del bus. Hay que ir muy bien mentalmente, porque son cosas totalmente diferentes, sin comodidades. Habrá broncas hasta en la entrada al aeropuerto.

¿Qué hacer con el ambiente hostil?

Es aceptarlo, saber a lo que van. Se deben buscar hoteles seguros y si llegan (a hacerles serenata) aceptar que van a joder y no se va a pasar una buena noche pero que el día siguiente es el partido.

¿Juego de meter pata, pero de no salir expulsado?

Sí, es un partido de mucha lucha y entrega. Ellos son muy físicos. Toda la vida han sido así. Es de no dar una bola por perdida, de que si me botan me paro y no alego. No debemos pedir faltas. Es una guerra futbolística y hay que darle. Ellos no son tan buenos y no han estado bien.

¿Tenemos material humano para sacar el juego?

El material está, porque han hecho partidos muy buenos en Copa Oro, con buen manejo y presión. Estos muchachos tienen rodaje y no son tan jóvenes. Es un juego de correr y meter.



Los que darán la cara

Porteros

Keylor Navas

Esteban Alvarado

Alexandre Lezcano

Defensas

Juan Pablo Vargas

Jeyland Mitchell

Julio Cascante

Alexis Gamboa

Francisco Calvo

Kendall Waston

Joseph Mora

Carlos Mora

Volantes

Orlando Galo

Celso Borges

Alejandro Bran

Kenneth Vargas

Josimar Alcócer

Creichel Pérez

Haxzel Quirós

Allan Cruz

Aarón Murillo

Guillermo Villalobos

Delanteros

Andy Rojas

Manfred Ugalde

Alonso Martínez

Warren Madrigal

Álvaro Zamora