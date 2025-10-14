“Estar viva es un milagro”, externó Carolina Jaikel habla sobre su recuperación tras fuerte quimioterapia en los últimos días.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz compartió una reflexión a través de las redes sociales sobre su estado de salud actual, luego de enfrentar una sesión de quimioterapia que la afectó significativamente.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido relató cómo ha sido el proceso de recuperación en las últimas sesiones que le han “volcado”, según comentó la “influencer”, quien recibe todos los días cientos de comentarios alentadores.

“Volviendo a sentirme persona después de una quimio que me volcó. No todas son iguales, pero todas pasan, y voy a agradecerle siempre a Dios y a mi cuerpo por la oportunidad de recibir tratamiento”, escribió.

Meses atrás, dio a conocer públicamente que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Desde entonces, ha compartido su experiencia en redes sociales, incluyendo detalles del tratamiento que ha recibido en varias ocasiones fuera del país.

En diferentes ocasiones ha resaltado la importancia del acompañamiento y amor de su familia en todo momento, que ha sido uno de sus pilares más importantes durante este proceso.