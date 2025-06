Un video que muestra a los seleccionados nacionales Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Patrick Sequeira y Alejandro Bran circuló este miércoles en redes sociales y generó críticas, ya que los futbolistas se encontraban en una discoteca en Las Vegas, Nevada.

La grabación, de 36 segundos, muestra a algunos jugadores con bebidas en las manos, lo que provocó opiniones divididas entre la afición sobre si era apropiado o no que los seleccionados participaran en actividades recreativas tras el duelo ante México.

Ante esta situación, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) emitió un comunicado de prensa en el que se pronunció sobre el tema: “Tras finalizado el partido del domingo ante México y luego de un mes de concentración, el cuerpo técnico aprobó dar unas horas libres a los jugadores, previo al viaje a Minneapolis”.

Además, los jugadores Kenneth Vargas y Kenay Myrie también se refirieron al asunto en la zona mixta, durante la atención a medios organizada por la FCRF en Minneapolis, Minnesota, donde estuvo presente Grupo Extra.

Vargas señaló que no ve nada de malo en que se les haya dado la oportunidad de salir a despejarse, considerando que llevaban casi un mes entre entrenamientos, estadios y hoteles.

“Después del partido nos dieron unas horas, entonces no veo por qué no hacer nada. Al final de cuentas, como dicen, tenemos un mes de estar aquí encerrados; también es bueno despejar la mente. El profe (Miguel Herrera) nos dio un par de horas después del partido y no veo nada malo en que hayamos salido, entonces no pasa nada”, señaló Vargas.