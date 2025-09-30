El atleta costarricense Sherman Guity logró la tercera posición en la competencia de los 100 metros planos del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, que se desarrolla en la India.

Ante esta carrera, el paratleta tico mencionó que iba a ser una carrera difícil, pero está contento con el resultado.

“Es un gran logro para mí. El 100 era un evento muy duro, muy difícil de ganar, un pequeño error, y chao. Pero, no, súper contento. Ahora a prepararme para el 200. Vamos con todo, espero en el 200 poder sacar el oro”.

La próxima competencia de Sherman será este sábado 4 de octubre en la eliminatoria de los 200 metros planos T64 a partir de las 11:26 p.m. De llegar a la final, esta será el domingo 5 de octubre a 7:53 a.m, días y horas de Costa Rica.

En campeonatos mundiales de Para Atletismo Sherman suma 3 medallas: Plata en París, Oro en Kobe, y ahora, Bronce en Nueva Delhi.