La historia de siempre alcanzó a Costa Rica en esta nueva edición de la Copa Oro: la eliminación. A pesar de rescatar el empate, de haber estado cerca de ganar sobre el final, y de que Keylor Navas atajara un penal en la tanda, no fue suficiente para sellar el boleto a las semifinales.

Al igual que en la previa del compromiso, el técnico de la Tricolor, Miguel Herrera, fue claro y contundente tras la derrota: reconoció abiertamente que la eliminación en la Copa Oro representa un fracaso.

Sobre la tanda de penales, en la que Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Andy Rojas fallaron sus cobros, “El Piojo” aseguró que ejecutaron los mejores: los que más practicaron durante la semana, junto a Manfred Ugalde.

“Ya no hay listas para lanzar los penales. Hablamos ahí quien se siente con confianza. Yo vi a los que practican constantemente en la semana y Calvo es el que normalmente está practicando con Manfred. Como no estaba Manfred en la cancha, yo le dije a Calvo que era él. El penal lo pateó muy bien, la tanda es subjetiva, no es suerte, es capacidad. Hoy no tuvimos la capacidad”, reconoció el estratega.