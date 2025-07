Los manudos salieron sonrientes del “Fello” Meza, pero saben que tienen pendiente alzar una copa nacional. Salir Campeones de la Recopa no lo es todo, por más que se deje en el camino al Herediano.

El técnico Óscar Ramírez conversó sobre lo logrado. “Es buen inicio pero viene lo más difícil, porque vienen tres torneos (Apertura, Torneo de Copa y Copa Centroamericana). En agosto vamos a tener de 10 a 12 partidos y ocuparemos a todos los jugadores”, mencionó.

Es del criterio de que el trabajo debe ir día a día “para llegar lo más fuerte al cierre. Es ir caminando y no prometer algo. Hay factores que influyen mucho, como las lesiones y mucho partido y una planilla corta. Hay que saber llegar bien”.

Califica el cetro obtenido como “un título medio atravesado, pero con tres semanas de trabajo es compleja una respuesta de los muchachos. Da para pensar en cosas buenas”.

Sobre volver a ganar una copa 12 años después indica “la verdad es que no lo tenía en mente hace 3 meses. Pero me gustó estar con los chiquillos y ver la ilusión de ellos. Eso me ayudó a tomar la decisión, además que don Joseph (Joseph, presidente) es una buena persona.