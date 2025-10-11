Cada vez más personas consideran alimentar a sus mascotas con comida preparada en casa, pero ¿es realmente una opción saludable?

Darles comida casera a perros y gatos puede ser una alternativa viable solo si está correctamente formulada.

“Si tenemos una dieta balanceada, elaborada por un nutricionista, sí podemos brindarles una dieta casera a nuestras mascotas”, indicó la médica veterinaria, Jessica Pérez.

Asimismo, es importante recalcar que no basta con preparar alimentos naturales sin supervisión profesional, por lo que una dieta casera no debe improvisarse. Es común que surjan algunos errores comunes que pueden poner en riesgo la salud de los animales ya que dentro de la alimentación para seres humanos hay condimentos que podrían ser perjudiciales para las mascotas del hogar.

“No agregar ningún condimento extra que no esté recetado según indicación médica es crucial”, recalcó.

Otro punto clave es la cocción de los alimentos. La especialista recomienda evitar completamente la comida cruda.

“La recomendamos cocinada, ya que eso nos va a eliminar las bacterias o el sobrecrecimiento bacteriano que haya si por A o por B no ha estado manejada de la mejor manera”.

La comida casera puede ser segura y saludable solo cuando se planifica adecuadamente y se prepara bajo estrictas recomendaciones nutricionales y sanitarias.