En los últimos años, el azúcar ha sido objeto de numerosos debates sobre su impacto en la salud. Sin embargo, para los especialistas en nutrición, el verdadero desafío no radica en un solo alimento, sino en los hábitos de vida que adoptan las personas.

De acuerdo con la nutricionista, Priscilla Mora, el azúcar puede formar parte de una alimentación balanceada cuando se consume con moderación y dentro de un estilo de vida saludable.

¿Es necesario eliminar el azúcar?

Uno de los principales mitos que circulan actualmente es que eliminar completamente el azúcar es indispensable para mantenerse saludable. No obstante, la especialista indicó que no existe un alimento que deba ser “satanizado”, sino que lo fundamental es aprender a consumirlo de manera responsable.

Además, recordó que desarrollar una relación saludable con la comida es clave para evitar restricciones extremas que, en muchos casos, pueden ser difíciles de sostener e incluso generar una relación negativa con la alimentación.

El sedentarismo: un factor que también preocupa

La nutricionista enfatizó que uno de los mayores retos para la salud de la población es el sedentarismo.

La falta de actividad física incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y afecta el bienestar general, por lo que recomendó incorporar movimiento en la rutina diaria, independientemente de la edad.

Caminar, practicar algún deporte, bailar o realizar ejercicios en casa son algunas de las alternativas que ayudan a mejorar la salud física y mental cuando se combinan con una alimentación equilibrada.

Alimentación y actividad física deben ir de la mano

Los especialistas coinciden en que una alimentación balanceada no depende únicamente de un alimento específico, sino de la variedad, las porciones adecuadas y un estilo de vida activo.

En ese sentido, promover hábitos saludables desde edades tempranas permite que las personas desarrollen una mejor relación con la comida y comprendan que el equilibrio es la base de una buena nutrición.

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