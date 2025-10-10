José Joaquín Fernández

Economista

En mayo del presente año, el presidente Rodrigo Chaves presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para solicitar la aprobación de una emisión de US$2 mil millones en eurobonos. El Gobierno manifestó que su propósito era utilizar esta nueva deuda para atender obligaciones de deuda existentes. Esta propuesta pone en duda la buena administración de las finanzas públicas y nos pone a reflexionar sobre las alternativas para cubrir los compromisos con la deuda existente.

En Economía se afirma que la emisión de deuda pública implica un aumento de impuestos en el futuro. Es decir, ¿cómo se paga la deuda pública si no es con impuestos? ¿Es eso lo que quiere el Poder Ejecutivo? ¿Seguir hipotecando el futuro de los costarricenses con más endeudamiento?

Cuando las finanzas públicas son administradas eficientemente, los compromisos de deuda se cubren con la recaudación actual de impuestos. Si estos recursos no son suficientes, es porque el gasto público es excesivo y se hace necesario recortarlo. No podemos seguir por la ruta del endeudamiento y eludir el cáncer que tenemos con el abusivo gasto público.

Es perverso que el Poder Ejecutivo pretenda pagar la deuda existente con nueva deuda. Esto es señal de que las finanzas públicas han sido mal administradas.

Si el Poder Ejecutivo no tiene los recursos para pagar la deuda, lo correcto no es crear nueva deuda, sino reducir el gasto público. Para ello es necesario cerrar entidades públicas que no tienen razón de ser y en reducir de manera significativa la planilla. Costa Rica es un país muy pequeño para tener más de 333 entidades públicas.

Tenemos un Estado muy obeso y urge ponerlo en forma. Al reducir el gasto público se liberarían recursos para hacer frente al pago de la deuda pública.

Cabe recordar que, en noviembre de 2022, la Asamblea Legislativa autorizó al Poder Ejecutivo la emisión de US$5 mil millones en eurobonos, condicionada al cumplimiento de ciertas metas fiscales. En 2023, el gobierno realizó dos emisiones de US$1.500 millones cada una, sumando US$3 mil millones. Los US$2 mil millones restantes quedaron pendientes porque el Poder Ejecutivo no cumplió sus compromisos fiscales. Debido a ello, en mayo del 2025, el presidente Chaves envió un proyecto de ley con la intención de flexibilizar los requisitos fiscales y obtener autorización para emitir la suma restante.

Por lo tanto, aplaudo que dicho proyecto de ley no haya contado con los votos necesarios para su aprobación. Ningún país ha salido de la pobreza apostando al endeudamiento. Sin embargo, los gobernantes corruptos se enriquecen con el crecimiento del gasto público. ¡No más endeudamiento! ¡Si a la reducción del gasto público y la planilla del sector público!