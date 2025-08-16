La familia de Emilce Soto, mujer asesinada en marzo de 2024 en Palmar Sur de Osa, manifiesta su indignación porque el principal sospechoso del crimen permanece bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico

Las declaraciones surgen luego de que el Ministerio Público solicitara la apertura de juicio contra el hombre de apellidos Valverde Chinchilla, quien habría cometido el homicidio de la mujer de 48 años, madre de cinco hijos.

“Como familia, pedimos que nos escuchen para que las medidas contra él se modifiquen y sea enviado a prisión. Ese individuo representa un riesgo; el brazalete no garantiza seguridad”, expresó Xenia Castro, hermana de la víctima.

Debido a los antecedentes de Valverde, vinculado a otros procesos judiciales similares, temen que pueda reincidir en conductas delictivas.

Castro confirmó a Diario Extra que, en caso de que se lleve a cabo el juicio, presentarán una querella privada contra el imputado.

Además, espera que el proceso judicial avance con rapidez y que se imponga la pena máxima por homicidio calificado.

En medio de la incertidumbre, la familia señala que, aunque todo va “a pasito lento”, confían que el caso de su hermana no quede impune.