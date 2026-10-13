Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, previsto para el jueves 3 de diciembre de 2026 en el centro de eventos Pedregal, en Belén de Heredia, fue cancelado, según confirmó este martes Stockwell Entretenimiento mediante un comunicado conjunto con el artista.

Snoop Dogg. Foto: AFP.

La productora informó que “ambas partes llegaron recientemente a un acuerdo mutuo para dejar sin efecto el espectáculo, que formaba parte de la agenda de conciertos internacionales programados en el país”.

Además, anunció que el dinero de las entradas será devuelto de manera automática, de conformidad con la legislación vigente en Costa Rica.

“Stockwell Entretenimiento desea anunciar públicamente, que recientemente ha llegado a un acuerdo mutuo con el artista conocido profesionalmente como SNOOP DOGG para cancelar el concierto programado para el jueves 3 de diciembre de 2026”, señala el comunicado.

La empresa agradeció al público, a los proveedores y a los patrocinadores por la comprensión y la confianza depositada en el proyecto. También manifestó que continuará trabajando en nuevas propuestas de entretenimiento.

Hasta el momento, el anuncio no detalla las razones específicas de la cancelación ni precisa cuándo comenzará a reflejarse la devolución del dinero en las cuentas de los compradores.