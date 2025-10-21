El Ministerio de Seguridad Pública lanzó una alerta informativa importante. Las instituciones costarricenses tienen ahora un plazo de 6 meses para ajustar sus procedimientos internos con respecto al uso de la Cédula de Identidad.

El ajuste es una respuesta directa al Criterio N°5647-E8-2025 emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Este criterio establece la equivalencia funcional y jurídica entre la cédula de identidad física y la Identidad Digital Costarricense (IDC).

Aunque la equivalencia legal ha sido declarada por el TSE, la adaptación ministerial no es inmediata.