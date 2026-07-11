¿Es normal que su perro o gato inetente comer zacate?

Ver a un perro o un gato comer zacate es una escena común para muchos dueños de mascotas.

Sin embargo, detrás de este comportamiento pueden existir varias razones y no todas significan lo mismo.

“El zacate tiene varias vertientes. Puede ser un comportamiento adquirido o venir desde muy atrás. Recordemos que no dejan de ser familia de los lobos y de los grandes felinos”, indicó Daniel Meza, médico veterinario. Una de las principales razones es que el zacate actúa como fibra. Al no ser soluble, puede provocar el vómito, un mecanismo que muchos animales utilizan para expulsar el contenido del estómago cuando sienten algún malestar. “Esa fibra altera el movimiento del estómago y hace que devuelvan lo que tengan de contenido”, explicó.

“El zacate puede ayudar a arrastrar algunos parásitos de forma mecánica, por eso un animal parasitado podría sentir la necesidad de consumirlo”, comentó.

No obstante, aclaró que esta práctica no reemplaza los tratamientos veterinarios. “Jamás va a sustituir una pastilla desparasitante. El zacate puede arrastrar algún parásito adulto, pero no elimina los huevos ni los parásitos microscópicos que permanecen en el intestino”, advirtió

El especialista también señaló que existen perros que simplemente comen zacate por costumbre o porque les gusta hacerlo, sin que esto represente un problema de salud.

Aun así, recomendó que, si el comportamiento se vuelve muy frecuente, se acompaña de vómitos constantes, diarrea o pérdida del apetito, lo más recomendable es acudir al médico veterinario para descartar alguna enfermedad.