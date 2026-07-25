“Es más intelectual”: Así describe Michael Soto a alias “Diablo”

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) describió a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” como “un poquito más intelectual” en comparación con alias “Tan” y “Coco Guácimo” a quienes caracteriza como agresivos y violentos.
Según Soto, después de detener a alias “Tan”, este se comportaba de manera agresiva e incluso hasta ofensiva.
“Es un tipo que tiene poco raciocinio, que es poco inteligente” enfatizó Soto.
Por su parte, a alias “Coco Guácimo” lo calificó como “muy violento”.
En entrevista con Grupo Extra, mencionó que semanas atrás, el OIJ ubicó a alias “Coco Guácimo” y hubo un enfrentamiento donde también hubo intercambio de disparos; sin embargo, huyó por una zona montañosa.