¿Es ingeniero? CNFL abre plazas con estos requisitos

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció que está en busca de profesionales 2 en diferentes ingenierías.

Entre ellas están:

Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Eléctrica con énfasis en sistemas de potencia.

Ingeniería en Computación, Desarrollo de Software o Ingeniería en Sistemas de Información.

Ingeniería en Mantenimiento Industrial o Ingeniería Electromecánica.

Requisitos

Toda persona interesada debe tener Bachiller y Maestría (ambos) o Licenciatura en:

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Eléctrica con énfasis en sistemas de potencia.

Ingeniería en Computación.

Ingeniería en Desarrollo de Software.

Ingeniería en Sistemas de Información.

Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Ingeniería Electromecánica.

Asimismo, contar con 2 años de experiencia en labores profesionales, estar incorporado al colegio profesional respectivo y tener la certificación de antecedentes penales.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden aplicar en el enlace oficial. La recepción de solicitudes será el 15 y 16 de abril.