¿Es ingeniero? CNFL abre plazas con estos requisitos

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció que está en busca de profesionales 2 en diferentes ingenierías.
Entre ellas están:
Toda persona interesada debe tener Bachiller y Maestría (ambos) o Licenciatura en:
Asimismo, contar con 2 años de experiencia en labores profesionales, estar incorporado al colegio profesional respectivo y tener la certificación de antecedentes penales.
Los interesados pueden aplicar en el enlace oficial. La recepción de solicitudes será el 15 y 16 de abril.