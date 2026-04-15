¿Es ingeniero? CNFL abre plazas con estos requisitos

La recepción de solicitudes será el 15 y 16 de abril.

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció que está en busca de profesionales 2 en diferentes ingenierías.

Entre ellas están:

  • Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Eléctrica con énfasis en sistemas de potencia.
  • Ingeniería en Computación, Desarrollo de Software o Ingeniería en Sistemas de Información.
  • Ingeniería en Mantenimiento Industrial o Ingeniería Electromecánica.

Requisitos

Toda persona interesada debe tener Bachiller y Maestría (ambos) o Licenciatura en:

  • Ingeniería Eléctrica.
  • Ingeniería Eléctrica con énfasis en sistemas de potencia.
  • Ingeniería en Computación.
  • Ingeniería en Desarrollo de Software.
  • Ingeniería en Sistemas de Información.
  • Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
  • Ingeniería Electromecánica.

Asimismo, contar con 2 años de experiencia en labores profesionales, estar incorporado al colegio profesional respectivo y tener la certificación de antecedentes penales.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden aplicar en el enlace oficial. La recepción de solicitudes será el 15 y 16 de abril.