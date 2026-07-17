“Es importante, pero no nos puede nublar”

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra

Cinco días después de ganar la Supercopa ante Alajuelense, el Club Sport Herediano se encuentra listo para disputar la Recopa ante el Deportivo Saprissa, así lo dio a conocer el director técnico, José Giacone.

El estratega indicó que el sumar un nuevo trofeo a las vitrinas del cuadro rojiamarillo será importante de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, no obstante, afirmó que, en caso de ganarlo, no les tiene que pasar factura en los torneos más importante de la campaña, agregando la Copa Centroamericana.

“Tenemos que dar todo el máximo para superar a uno de los grandes rivales que nos toca siempre. Pienso que el equipo se preparó bien en la parte mental. Siempre ganar es importante, lo que pasa es que no nos puede nublar, me refiero a la autocrítica, el ser analítico de lo que hacemos bien y de lo que hay que mejorar”, señaló Giacone.

El argentino aseguró que ya tiene el plantel listo para enfrentar al conjunto morado y se tomó el tiempo para analizar a su rival, mencionando que será un buen reto para futuras ocasiones.

“Fue una buena semana de trabajo. El equipo ya está definido; trabajamos los detalles, así que contamos con una expectativa muy grande para tratar de hacer una buena presentación en Cartago. Saprissa sabemos que hay que tenerle cuidado; tiene grandes individualidades y es bueno para ir viendo señales”, destacó.

No descarta nuevas llegadas

Para este próximo campeonato y el certamen regional, “el Team” registra seis refuerzos: Ariel Arauz, Aarón Suárez, Reggy Rivera, Abner Hudson, Fernando Lesme y Alexandre Lezcano. Sin embargo, Giacone reveló que está abierto a recibir más futbolistas si así lo requiere, pero le gusta el equipo con el que cuenta.

“Tenemos casi dos futbolistas por puesto de buen nivel y estoy disponible a alguna posibilidad que se presente. Herediano siempre se ha caracterizado por traer jugadores a último momento. Eso sí, de mi parte, estoy muy conforme con la planilla que tenemos”, concluyó.

José Giacone está a las puertas de su cuarto trofeo con la institución rojiamarilla y el tercero enfrentando a Hernán Medford.