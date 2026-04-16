¿Es ilegal que plataforma Hello Brete pregunte por su orientación sexual?

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La solicitud de datos sobre orientación sexual en la plataforma Hello Brete ha generado dudas entre usuarios sobre su legalidad. Sin embargo, para el abogado experto en privacidad y derechos digitales, Mauricio Garro, la recopilación de esta información no es, en sí misma, ilegal.

Garro explicó que, al tratarse de una plataforma vinculada a procesos de capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), es habitual que se soliciten ciertos datos personales como parte de los trámites.

“Es normal en este tipo de funciones que se recoja información para proteger a las personas”, mencionó.

Según el especialista, este tipo de datos puede utilizarse para prevenir situaciones de discriminación o conflictos dentro de los espacios de formación.

Incluso, recordó que en el pasado se presentaron inconvenientes por no considerar estas variables, lo que llevó a reforzar la recolección de información sensible.

No obstante, el experto enfatiza que el punto clave está en la forma en que se solicita y utiliza esta información.

“Debería existir un consentimiento informado previo, donde se le explique claramente a la persona por qué se están recopilando estos datos”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos en el uso posterior de la información, un aspecto que debe manejarse con estrictos controles de privacidad. Garro también sugiere ajustar las opciones de respuesta, eliminando alternativas que puedan inducir a contestaciones inexactas.

Solicita intervención de la Defensoría

En paralelo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó formalmente la intervención de la Defensoría de los Habitantes ante una posible vulneración de derechos fundamentales en la plataforma digital de Hello Brete.

Según señala el pronunciamiento, la solicitud surge luego de que se identificara que el formulario de inscripción incluye una consulta sobre si la persona usuaria pertenece a la población LGBTIQA+.

Para la organización, esta pregunta implica el tratamiento de datos personales sensibles, específicamente relacionados con la orientación sexual.

Por lo propio, el sindicato solicitó:

Investigar la legalidad de la recolección de estos datos en la plataforma.

Determinar si se cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Verificar las condiciones de consentimiento informado y protección de la información.

Esta es la pregunta que se hace previo a la inscripción.

La estrategia lanzada el lunes anterior pretende enseñar inglés a dos millones de costarricenses mediante una plataforma virtual. En primera instancia, se entregarán 500 mil accesos por año durante los próximos 4 años.