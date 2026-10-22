¿Es grave la lesión de Celso Borges? “Machillo” responde

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La salida de Celso Borges en apenas 25 minutos de partido entre Motagua y Alajuelense levantó alarmas en la escuadra manuda; ante esto, Óscar Ramirez explicó cómo se encuentra el capitán erizo.

“Machillo” explicó que la salida temprana del capitán para dar lugar a Aarón Salazar fue para evitar una lesión más seria.

Manudos igualaron de visita (Foto: Alajuelense)

“Celso (Borges) tuvo una molestia, no quiso agravarla en el sentido de seguir pues es una persona inteligente y conoce su cuerpo para no alargar el tiempo de recuperación, preventiva de alguna manera y que no se haga más daño”, explicó Ramírez en conferencia de prensa.

Los rojinegros empataron sin goles en Honduras y cerrarán en casa el próximo 28 de octubre, a la espera de saber si podrán contar con Celso.