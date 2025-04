Gerald Taylor se perderá lo que resta de la temporada con el Hearts de Escocia debido a una lesión en la rodilla izquierda que sufrió durante el último partido de la Selección Nacional ante Belice. El lateral derecho, quien pertenece al Deportivo Saprissa, confirmó la información a Diario Extra desde territorio europeo.

¿Cuál fue el diagnóstico de la lesión sufrida ante Belice?

-Me diagnosticaron un esguince de segundo grado en la rodilla izquierda. La resonancia me la hicieron en Costa Rica, donde me indicaron que el tiempo de recuperación sería de cuatro a seis semanas. Actualmente estoy esperando, porque lo que queda del torneo en Escocia son unas cinco semanas. Estoy valorando si me dan la oportunidad de viajar a Costa Rica para continuar la recuperación. Ya antes me había lesionado la otra rodilla.

¿Confirma que se pierde lo que resta del torneo en Escocia?

-Sí, por ahora todo indica que no jugaré más en esta temporada. Tal vez podría estar disponible para el último partido, pero es incierto. Ya hablé con el entrenador. En mi primera lesión tenía previsto recuperarme en Costa Rica, pero él decidió que lo hiciera aquí. Hoy conversé de nuevo con él y me dijo que en estos días definirá qué se hará.

¿Cuánto lo decepcionó volver a lesionarse?

-Ha sido frustrante. Vengo saliendo de una lesión larga y ahora aparece otra. El torneo dura diez meses y ya llevo seis meses fuera por lesiones. Ahora toca esperar qué se determina cuando finalice el campeonato, el 15 de mayo.

¿Considera que aún existen posibilidades de que el Hearts compre su ficha en junio?

-Por el momento no lo sé. No tengo mucha comunicación con el gerente del club, solo hablo con el entrenador. Por lo que él me ha comentado, la opción está abierta.

¿Volvería al país únicamente para realizar la recuperación?

-Sí. En este momento no tengo planes de regresar a Costa Rica para jugar. Pero como estoy a préstamo, si el Hearts no ejerce la opción de compra, tendría que volver a Saprissa, y lo haría con gusto. He contado con el respaldo de ambos equipos. Me mantengo en contacto con don Sergio Gila y el Saprissa me ha apoyado en todo.

¿Ya se comunicó con el cuerpo técnico de la Selección Nacional?

-Sí. Hablé con el doctor y con el asistente de Miguel Herrera. Espero estar recuperado a mediados de mayo. Mi intención es estar disponible para la Copa Oro y, si es posible, también para los partidos de eliminatoria previos.