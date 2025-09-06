Compartir la cama con una mascota es una costumbre común para muchos dueños de perros, quienes encuentran en este hábito una fuente de compañía, afecto y seguridad emocional.

Sin embargo, dormir con animales también conlleva consideraciones importantes en materia de salud, higiene y calidad del descanso, tanto para las personas como para sus mascotas.

La médica veterinaria Andrea Azofeifa explica que, en caso de tener esta costumbre, lo primero es asegurarse de que el animal se encuentre en óptimas condiciones de salud antes de permitir que duerma en la misma cama que sus dueños.

“Se debe cumplir con un plan estricto de medicina preventiva ya que existe la zoonosis que consiste en una enfermedad o infección que se transmite de forma natural de los animales a los seres humanos”, compartió.

Además, otro aspecto relevante es el impacto que puede tener en la calidad del sueño del propietario.

El comportamiento nocturno de los perros no siempre se alinea con el de los humanos, lo cual puede provocar interrupciones durante la noche.

Azofeifa mencionó que el ciclo de sueño es un poco distinto al de los humanos ya que la gran mayoría de las mascotas durante el transcurso de la noche irán al baño por lo que si el dueño tiene un sueño ligero puede que se lo interrumpa y no tenga un descanso placentero.

Por otro lado, hay riesgos adicionales para personas con condiciones respiratorias o sensibilidad al polvo. Dormir con un perro no es recomendable en ciertos casos médicos.

“Las personas que tienen asma o alergias severas deben tener precaución porque en ocasiones el pelaje del animal puede albergar polvo, algo que les puede afectar”, citó.