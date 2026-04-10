Es acribillado a balazos en vía pública y muere llegando al hospital

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un hombre de 30 años, de apellido Brenes, falleció la noche del jueves tras ser atacado a balazos en vía pública en el sector de Cipreses de Oreamuno, en Cartago.

El hecho fue reportado a las autoridades alrededor de las 10:20 p. m.

Foto: cortesía corresponsal Joaquín Salas.

“Se trata de un hombre de apellido Brenes de 30 años. Según el reporte, en apariencia esta persona salió de su casa y en vía pública fue abordado por un sujeto en motocicleta, quien por razones que aún se desconocen le disparó en reiteradas ocasiones”, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Homicidio en Cartago. Foto: cortesía corresponsal Joaquín Salas.

“El sospechoso se dio la fuga y el herido fue trasladado en un vehículo particular al hospital Max Peralta donde aparentemente falleció llegando al hospital y fue declarado fallecido por personal médico”, agregó el OIJ.

Según las autoridades presentaba múltiples impactos de bala.

Homicidio en Cartago. Foto: cortesía corresponsal Joaquín Salas.

Tras el suceso, aparentemente el ingreso al servicio de emergencias del hospital fue cerrado temporalmente a la espera de la llegada de agentes judiciales, lo que generó molestia entre familiares del fallecido.

El sospechoso se dio a la fuga y el caso continúa en investigación por parte del OIJ.

Con información complementaria del corresponsal Joaquín Salas.