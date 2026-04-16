Erupción transforma el volcán Poás: Estos son los cambios

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) confirmó que una erupción registrada el pasado 10 de abril en el volcán Poás generó importantes transformaciones en la morfología de su cráter activo.

Cambios geomorfológicos críticos

Tras realizar sobrevuelos con drones y visitas de campo, los expertos determinaron que el evento eruptivo provocó un colapso de la pared interna oeste, alcanzando una altura de hasta 23 metros. Este desprendimiento de material masivo se estima en unos 70,000 m³, un volumen equivalente a 32 piscinas olímpicas.

Como consecuencia directa de este desplazamiento de material, el nivel del lago hiperácido subió aproximadamente 3 metros. Los especialistas aclararon que este aumento se debe principalmente a la deposición del material eruptado y colapsado en el fondo del lago, y no a las lluvias, que se mantuvieron en niveles normales para la época.

Nuevo campo fumarólico

La actividad también dio paso a la aparición de un nuevo campo fumarólico en el borde oeste del lago. En este sector se midieron temperaturas de gas de hasta 79°C, mientras que el lago se mantiene con una temperatura cercana a los 71°C y con celdas de convección activas.

Foto: Wilbert Hernández.

Estado de alerta

El informe técnico detalla que la erupción fue de tipo hidrotermal, lo que significa que fue un proceso superficial sin una contribución significativa de magma desde las profundidades.

Dato técnico: El evento duró menos de 2 minutos y fue seguido por un tremor constante asociado a la desgasificación.

Afectación: Vecinos de San Pedro de Sarchí y Grecia reportaron olor a azufre y caída leve de ceniza la noche del evento.

Debido a estas condiciones de inestabilidad, el OVSICORI mantiene el nivel de actividad del coloso en Nivel 2 (Advertencia).

Las autoridades recordaron que un volcán activo puede generar explosiones hidrotermales de forma imprevisible y sin señales precursoras claras.