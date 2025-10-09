Los primeros días del nuevo Sistema Integrado de Administración Tributaria Tribu-CR generaron malestar entre los contribuyentes y contadores por una serie de fallas que se presentaron.

Entre ellos, Silvia Castro, especialista tributaria, mencionó que miembros del gremio han reportado que la plataforma pasó negocios que se encontraban en el Régimen de Tributación Simplificado al Tradicional después de que llenan el Registro Único Tributario (RUT).

Ante la situación, los profesionales han realizado consultas al Ministerio de Hacienda sobre los problemas que están enfrentando.

“Cuando uno hace un cambio en un sistema contable uno sabe que puede tener pulgas, pero es que estas son pulgones. Los cambios son complejos en un sistema, pero si por lo menos agradecería a uno que salgan una comunicación. Hay respuestas que se han dado y que no coinciden con la realidad”, indicó Castro.

Dicha modalidad fiscal busca facilitar el cumplimiento tributario de pequeños contribuyentes, como microempresas, emprendedores y negocios con operaciones limitadas al reducir la carga administrativa y simplificar el cálculo y pago de impuestos.

Además, agrega que clientes que cuentan con actividades económicas de alquileres de bienes inmuebles están registrados como contribuyentes del impuesto de utilidades, cuando debería estar en el impuesto de ventas de capital inmobiliario.

Otro de los inconvenientes fueron los retrasos en los códigos de verificación que se envían por correo y mensajería móvil, el cual podía tardar horas antes de que el Ministerio de Hacienda tomará acción para agilizar el proceso.

“Otros colegas nos dijeron que nunca les llegó el código en la noche, entonces lo iban a hacer hasta el día siguiente. Hacienda trabajó, limpió un poco ese tema, y ya empezaban a llegar varios códigos seguidos, que estaban esperando como en cola”, comentó Castro.

La contadora enlistó, también, errores en el sistema de traslado de información entre el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) y Tribu-CR, ya que los contribuyentes que habían solicitado un cambio en su periodo fiscal.

Por defecto, el lapso ordinario va del 1 de enero al 31 de diciembre, pero algunas empresas pueden optar por un periodo especial si la actividad económica o estructura empresarial lo justifica.

Castro explicó que la plataforma pide al usuario crear una cuenta en el facturador gratuito (TicoFactura) a pesar de que se utilice un sistema por aparte para realizar el proceso.

“La gran pregunta es, ‘¿es obligatorio?’ Yo lo visualizo como sí, porque lo leo en el sistema, de que el contribuyente sí o sí tiene que crear un usuario de TicoFactura, indistintamente si usted usa o no el sistema gratuito de Hacienda”, criticó.

El ministerio informó que el sistema contaba con más de 70 mil usuarios, 51 mil declaraciones presentadas y ¢2 mil millones recaudados.

“Como puede suceder en un proceso de implementación de un sistema de esta magnitud hemos venido realizando ajustes a partir de los incidentes que los mismos usuarios nos van reportado, en procura de resolver sus requerimientos lo antes posible.

Aquellos reportes muy puntuales los atendemos de manera individual, otros con mayor afectación de usuarios han implicado una revisión más rigurosa en el sistema hasta lograr su solución”, aseguró Mario Ramos, director general de Tributación.

Sobre el código de validación explicaron que “la solicitud masiva de este código hizo que su envío fuera lento, lo que retrasó la creación de los nuevos usuarios en la plataforma. La situación se solventó una vez ampliada la capacidad de los servidores para agilizar el flujo de información”.

Problemas en Tribu-CR

1. Retrasos en el envío de códigos de verificación por correo y SMS.

2. Cambios del periodo fiscal no se ven reflejado en el sistema.

3. Las personas físicas deben crear su propio usuario, aunque hayan dado autorización a terceros.

4. Contribuyentes del régimen simplificado están siendo cambiados al régimen general.

5. Personas con actividad de alquiler aparecen en el régimen de utilidades en lugar de rentas de capital inmobiliario.

6. Inconsistencias en el IVA para empresas con múltiples tasas, los cálculos del sistema no coinciden con los realizados manualmente.

7. Falta de claridad en el consecutivo de facturación para continuar con el número de factura que se traía desde ATV.

8. Obligatoriedad de crear usuario en TicoFactura, aunque se use otro proveedor de facturación.