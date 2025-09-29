El Tribunal que dirige el juicio de Celso Gamboa rechazó una solicitud de la Fiscalía de corregir un error material en la acusación en contra del juicio que se lleva en contra del exmagistrado.

Un error en las fechas de la acusación, que contradice el momento en que ocurrieron los hechos y la presentación de un documento cuestionado, podría convertir el caso en un asunto de falsedad ideológica.

La fiscal Edith Morera indicó que el expediente señala como fechas el 10 y 11 de octubre de 2019, cuando los hechos aparentemente ocurrieron el 3 y 4 de octubre del mismo año.

El debate en curso es por una denuncia por un supuesto uso de un documento falso para justificar su ausencia en una diligencia judicial, se desarrollará en el Tribunal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José. Dado que parte de la acusación se basa en las fechas, algunos abogados consideran que corregir ese error durante el juicio sería casi imposible.

El abogado Juan Marcos Rivero calificó el problema como serio, ya que se refiere al momento exacto en que habrían ocurrido los hechos.

Rivero agregó que un cambio en las fechas podría implicar que una persona estuviera o no en el país, o que fuera imposible ubicarla en el sitio específico.

Aunque Morera aseguró que es posible subsanar el error durante el debate, Rivero lo considera complicado.

“Me parece un defecto muy importante. No se trata de una mera corrección material, sino de uno de los puntos esenciales de la acusación”, afirmó.

Por su parte, el abogado Joseph Rivera advirtió que esta equivocación podría incluso derribar el caso

Juan Marcos Rivero Abogado

“Por supuesto que esto puede afectar de manera esencial el resultado del proceso. Cuando la Fiscalía va a acusar tiene que hacer un proceso detenido y estudiar la acusación que se va a llevar al debate, hay un trabajo que se debió haber hecho”.



