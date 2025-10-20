Erreway debutó en Costa Rica en el Parque Viva con un potente inicio con “Girar”, despertando la emoción de sus fans como si el tiempo no hubiera pasado.

Foto: Randall Sandoval

“Desde que pisamos suelo en este país por primera vez supimos que sería una gran fiesta. Nunca imaginamos que esto fuera posible, pero ahora que estamos acá es precioso”, dijo Felipe Colombo.

El grupo interpretó clásicos como “Rebelde Way”, “Memoria” y “Solo sé”, acompañados de un emotivo video que mostró la evolución de la banda.

Foto: Randall Sandoval

“Pura vida mae a todos, estamos muy felices de conocernos finalmente”, expresó Camila Bordonaba.

Con luces vibrantes y un solo de bajo de Benjamín Rojas, cerraron con himnos como “Vivo como vivo” y “Ya nadie me detiene”.

Foto: Randall Sandoval

El concierto reunió a familias de todas las generaciones, y antes de partir, la banda recibió un cartel lleno de mensajes de cariño de sus fans costarricenses.