Ericsson plantea usar 5G para reforzar policía, bomberos y ambulancias

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las redes 5G podrían utilizarse en Costa Rica para fortalecer las comunicaciones de la policía, bomberos, ambulancias y otros servicios de emergencia, mediante el intercambio de información en tiempo real durante la atención de incidentes.

Así lo planteó Ericsson durante el webinar Redes que protegen: soluciones de seguridad pública y misión crítica para Costa Rica, organizado por la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

La compañía señaló que el despliegue de 5G abre posibilidades que van más allá de mejorar la velocidad de conexión de los teléfonos celulares y podría extenderse a servicios considerados críticos para el funcionamiento del país.

Entre las aplicaciones expuestas se encuentran patrullas conectadas a la red para reconocimiento de placas y transmisión de información, cámaras policiales, mapas tridimensionales para bomberos y ambulancias capaces de compartir datos con centros hospitalarios durante el traslado de pacientes.

Información desde las ambulancias

Audo Hernández, director de portafolio de redes para Latinoamérica y líder de redes de misión crítica de Ericsson, explicó que los servicios médicos podrían disponer de mayor cantidad de información durante una emergencia.

Según detalló, una ambulancia podría transmitir información obtenida mediante sensores y mantener comunicación con un hospital o centro de comando mientras el paciente es trasladado.

“Puede haber atención desde el centro hospitalario, desde un centro de comando directo a la ambulancia”, explicó Hernández.

En el caso de la Policía, mencionó posibilidades como el reconocimiento de placas y de voz en tiempo real mediante dispositivos conectados. Para Bomberos, señaló el eventual uso de mapas 3D y herramientas que permitan determinar ubicaciones incluso dentro de edificaciones.

Drones para búsqueda y rescate

Otra de las posibilidades presentadas corresponde al uso de drones para extender temporalmente la cobertura de telecomunicaciones durante operaciones de búsqueda, rescate o atención de desastres.

La propuesta consiste en equipar un dron con tecnología de transmisión móvil y, cuando no exista una estación cercana, utilizar además una conexión satelital.

Ericsson también señaló que este tipo de infraestructura podría utilizarse después de eventos naturales que dañen las redes tradicionales de telecomunicaciones.