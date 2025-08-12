La segunda temporada de Mira Quién Baila sigue sumando estrellas, y este martes se confirmó oficialmente a la quinta participante que hará vibrar la pista con su talento y carisma.

Nada menos que la expresentadora televisiva Ericka Morera. La noticia fue anunciada en las redes sociales del programa, causando gran revuelo entre sus seguidores.

“Amo. ¡Ahora sí a bailar!”, expresó emocionada Morera en su cuenta de Instagram, anticipando su pronta aventura en la pista.

La confirmación también llegó desde el set de De Boca en Boca, donde el exfutbolista y participante de esta edición, Randall “Chiqui” Brenes, dio la noticia con entusiasmo.

Ericka Morera es conocida por su versatilidad: periodista, empresaria, modelo y creadora de contenido digital, ha conquistado a su público con su talento y autenticidad. Además, es mamá orgullosa de Zoe Hoffmann, fruto de su relación con el presentador Mauricio Hoffmann.

Sus seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo en redes sociales, entre ellos figuras reconocidas como la periodista Ana Lucía Vega y el influencer Diego Bravo, quienes le enviaron mensajes llenos de cariño y buenos deseos.

La incorporación de Morera enriquece aún más el grupo de concursantes, que ya cuenta con figuras destacadas como Randall “Chiqui” Brenes, la talentosa maquillista y emprendedora Mariana Uriarte, la glamorosa exreina de belleza Ivonne Cerdas y el carismático humorista Daniel Montoya.