La periodista Ericka Morera se sinceró con sus seguidores al contar cómo es hoy por hoy su vínculo con su exesposo, el también presentador Mauricio Hoffmann, ahora que se cruzarán constantemente por su participación en el programa “Mira Quién Baila” de Teletica.

“Cero incómodo. Tenemos una interacción diaria, toda gira en torno a Zoé, su bienestar y la escuela. Es nuestra prioridad”, indicó Morera en sus redes sociales.

La comunicadora dejó ver que el bienestar de su hija ha sido el hilo conductor de su relación post-divorcio.

“Nuestra relación es de cordialidad y respeto, y lo único que nos importa es la comunicación sana por Zoé. Debemos estar alineados en su educación y bienestar para que crezca como una niña feliz y amada, que eso es lo más importante para ambos”, aseguró.

Ericka dejó claro que ambos han logrado rehacer sus vidas, sin que eso signifique un obstáculo para seguir siendo un apoyo mutuo como padres.

“Cada uno tiene su vida. Él tiene su vida y su pareja; yo tengo mi vida y mi pareja. La vida continúa. Nosotros seguiremos en constante comunicación mientras Dios nos tenga con vida, porque nuestra hija siempre será nuestra prioridad. Esto no interfiere en nuestras vidas individuales”, afirmó.